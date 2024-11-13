Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Thu thập thông tin, tìm kiếm Khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường.
- Tiếp cận, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các Khách hàng tiềm năng (Chủ đầu tư, các đơn vị Tư vấn, Các cơ quan ban ngành...).
- Theo dõi, nắm bắt diễn biến trong quá trình thực hiện dự án để gia tăng cơ hội trúng thầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kỹ thuật (môi trường, xây dựng,...).
Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 10- 15tr +doanh số.
- Đánh giá tăng lương 02 lần/năm.
- Thưởng các ngày Lễ trong năm.
- Thưởng cuối năm: Lương tháng 13 + thưởng năng suất + nhân viên xuất sắc.
- Thưởng cổ tức và thâm niên công tác.
- Hưởng 100% chế độ BHXH – BHYT – BHTN khi ký hợp đồng chính thức.
- Chế độ Bảo hiểm PVI care – bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
- Chế độ tham quan nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
