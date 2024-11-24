Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

• Nghiên cứu, khảo sát đánh giá biến động thị trường Myanmar, Canada, Ấn Độ, Australia,... Xây dựng và quản lý các kênh phân phối (mạng lưới đại lý, showroom, Tư vấn, mô giới,...);
• Xây dựng phương án vận hành các POS hiệu quả tại Thị trường các nước;
• Xây dựng, đề xuất mô hình tổ chức kinh doanh, chính sách quy trình bán hàng, phát triển thị trường;
• Tổ chức hồ sơ đấu thầu, cung cấp hồ sơ dự án để thi công;
• Phối hợp tổ chức/tham gia hội chợ,... để quảng bá, truyền thông thương hiệu, mở rộng thị trường;
• Theo dõi thu hồi công nợ hiệu quả;
• Đào tạo huấn luyện cho nhân viên cấp dưới, nâng cao năng lực đội ngũ
• Thực hiện công tác liên quan khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị KD, MKT hoặc các chuyên ngành liên quan ;
• Có tối thiểu 3 năm Kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Vật liệu xây dựng. Có it nhất 1 năm tại các vị trí quản lý tương đương.
• Hiểu biết về xuất nhập khẩu hàng hóa ra nước ngoài
• Ngoại hình ổn, kỹ năng giao tiếp cơ bản;
• Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cứng 17-20 Triệu + %Doanh Số + Thưởng + Phụ cấp
• Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn;
• Được thoải mái đề xuất ý tưởng trong công việc

• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.
• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
• Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình;
• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;
• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 15, Khu Công Nghiệp Quang Minh, TT Quang Minh, H Mê Linh, TP Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

