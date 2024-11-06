Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM
- Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tìm kiếm dự án, phân tích, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng khách hàng
• Duy trì, hỗ trợ và phát triển các khách hàng hiện có, xây dựng và mở rộng hệ thống, mạng lưới khách hàng mới
• Xây dựng các chiến lược về việc giới thiệu sản phẩm, thể hiện được rõ các điểm mạnh của Công ty nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng
• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán và lập báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ, để có căn cứ ký hợp đồng với khách hàng
• Phụ trách việc đàm phán, ký kết và triển khai hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, hoặc đấu thầu, kỹ thuật .... trong ngành xây dựng công nghiệp ( nhà xưởng, các công trình sử dụng kết cấu thép,...)
• Có kinh nghiệm tiếp cận, theo sát và triển khai dự án xây dựng
• Có quan hệ rộng và uy tín với các tổng thầu, chủ đầu tư, tư vấn xây dựng.....
• Thông minh, nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt;
• Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point) và sử dụng autocad cơ bản
• Kỉ luật, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc
• Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hấp dẫn: (Lương cứng + hệ số kinh doanh theo theo cơ chế Công ty), thu nhập hấp dẫn
• Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
• Các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo Quy chế Công ty (Thưởng lễ, tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, phụ cấp ăn trưa, sinh nhật, hiếu hỉ, học nâng cao nghiệp vụ theo ngân sách Công ty,....)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM
