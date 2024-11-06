Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tìm kiếm dự án, phân tích, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp với từng khách hàng

• Duy trì, hỗ trợ và phát triển các khách hàng hiện có, xây dựng và mở rộng hệ thống, mạng lưới khách hàng mới

• Xây dựng các chiến lược về việc giới thiệu sản phẩm, thể hiện được rõ các điểm mạnh của Công ty nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng

• Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động kinh doanh cũng như tính toán và lập báo cáo về giá thành sản phẩm, dịch vụ, để có căn cứ ký hợp đồng với khách hàng

• Phụ trách việc đàm phán, ký kết và triển khai hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường ĐH liên quan đến ngành xây dựng, kinh tế, ngoại thương.

• Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, hoặc đấu thầu, kỹ thuật .... trong ngành xây dựng công nghiệp ( nhà xưởng, các công trình sử dụng kết cấu thép,...)

• Có kinh nghiệm tiếp cận, theo sát và triển khai dự án xây dựng

• Có quan hệ rộng và uy tín với các tổng thầu, chủ đầu tư, tư vấn xây dựng.....

• Thông minh, nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt;

• Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, power point) và sử dụng autocad cơ bản

• Kỉ luật, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

• Trung thực, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h-17h30, Thứ 2 – Sáng thứ 7 (Sáng thứ 7 làm việc linh hoạt tại nhà hoặc tại văn phòng), nghỉ trưa: 12h-13h30

• Thu nhập hấp dẫn: (Lương cứng + hệ số kinh doanh theo theo cơ chế Công ty), thu nhập hấp dẫn

• Làm việc trong môi trường thân thiện và có cơ hội thăng tiến.

• Các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo Quy chế Công ty (Thưởng lễ, tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, phụ cấp ăn trưa, sinh nhật, hiếu hỉ, học nâng cao nghiệp vụ theo ngân sách Công ty,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin