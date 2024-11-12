Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Shop house P05.0009, toà CH1, đường 12, khu đô thị Cityland , Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Chăm sóc khách hàng hiện tại: Duy trì mối quan hệ với khách hàng đã có, tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ khách hàng về các thông tin kỹ thuật, sản phẩm, và quy chế bán hàng.

• Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm và mở rộng cơ sở khách hàng B2B mới theo lộ trình thị trường mà công ty đưa ra.

• Giới thiệu và thúc đẩy sản phẩm: Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm nhôm kính của Fletcher, hướng dẫn kỹ thuật, lợi ích của sản phẩm để khách hàng hiểu rõ giá trị và chất lượng của sản phẩm.

• Hỗ trợ quy trình báo giá: Phối hợp với TPKD để báo giá chính xác và nhanh chóng cho khách hàng.

• Thúc đẩy doanh số: Đảm bảo đạt các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu hàng tháng/quý theo KPI đề ra.

• Đi công tác: Thực hiện các chuyến công tác tới các tỉnh lân cận theo kế hoạch chung để phát triển thị trường và tương tác khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Ưu tiên nữ

• Độ tuổi: 22-28 tuổi

• Ngoại hình: Khá, phong thái chuyên nghiệp

• Kỹ năng: Chịu khó học hỏi, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành vật liệu xây dựng là lợi thế; nếu chưa có sẽ được đào tạo từ đầu

• Ngôn ngữ: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

• Giấy phép lái xe: Có giấy phép lái xe ô tô là một lợi thế

• Khả năng tổ chức công việc: Biết sắp xếp và lập kế hoạch đi thị trường, báo cáo kết quả tương tác khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: 8 triệu đồng/tháng khi đạt từ 50% KPI trở lên. Nếu dưới 50% KPI sẽ nhận 80% lương cơ bản.

• Hoa hồng: 2% trên doanh số thực thu về tài khoản công ty.

• Thời gian thử việc tối đa 2 tháng ; 3 tháng chính thức đầu tiên chưa áp KPI

• Đào tạo và thăng tiến: Được đào tạo định kỳ, nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Có lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng với cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

• Phúc lợi khác: Lương tháng 13, bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FLETCHER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin