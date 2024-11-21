Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 183 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM, Phú Nhuận - Bình Định - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Phụ trách phát triển kinh doanh sản phẩm Gạch Ốp Lát

• Phát triển kinh doanh sản phẩm gạch cho các Công trình, Dự án lớn, biệt thự, nhà phố,...

• Khai thác mở rộng thị trường, Nhà phân phối, quảng bá thương hiệu, sản phẩm

• Tìm kiếm, liên hệ với các nhà cung cấp, đối tác tiềm năng, đàm phán, thương lượng, thỏa thuận kinh doanh thương mại và ký kết hợp đồng

• Thu thập thông tin, tổng hợp và báo cáo cho Trưởng đơn vị về các vấn đề liên quan.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại,...

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng, ưu tiên kinh nghiệm bán sản phẩm gạch (đặc biệt là gạch ốp lát)

Giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh, không ngại đi công tác.

Trung thực, năng động, tinh thần tự giác cao, gắn bó lâu dài.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và vị trí;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/7;

Khám sức khỏe định kì hằng năm;

Phụ cấp đồng phục hằng năm;

Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn;

Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.