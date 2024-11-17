Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
- Hà Nội: Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp nhận và tư vấn khách hàng có quan tâm về sản phẩm tại các kênh fanpage facebook, zalo, youtube, tiktok, điện thoại hotline
Trao đổi làm việc trực tiếp với khách tại văn phòng/ căn mẫu
Phân chia, lọc khách hàng tiềm năng chuyển cho các bộ phận liên quan (kiến trúc sư hoặc team kinh doanh thị trường) theo yêu cầu từng thời điểm
Duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển khách hàng hiện tại
Tổ chức duy trì các hoạt động liên quan đến hệ thống: đánh giá nội bộ, đánh giá khách hàng, đánh giá khả năng tương tác với các bộ phận khác.
Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng mới.
Triển khai thực hiện công tác xử lý đơn hàng đáp ứng các yêu cầu của kinh doanh và các bên liên quan xuyên suốt dự án: Lên và gửi báo giá, hợp đồng, ....
Cập nhật và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu kinh doanh làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
Tiếp nhận xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện các công tác chuyên môn chung của Phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Phòng/ Khối hoàn thành, đạt hiệu quả
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm
Hiểu biết về sản phẩm công ty
Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường
Giao tiếp và làm việc nhóm
Kĩ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng"
Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1-2 tháng (Theo năng lực), hưởng 85% -100% lương cơ bản.
Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức
Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)
Du lịch trong ngoài nước hàng năm
Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn
Trang bị các công cụ, dụng cụ làm việc + Chế độ khác theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI