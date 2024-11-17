Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gamuda City, Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp nhận và tư vấn khách hàng có quan tâm về sản phẩm tại các kênh fanpage facebook, zalo, youtube, tiktok, điện thoại hotline

Trao đổi làm việc trực tiếp với khách tại văn phòng/ căn mẫu

Phân chia, lọc khách hàng tiềm năng chuyển cho các bộ phận liên quan (kiến trúc sư hoặc team kinh doanh thị trường) theo yêu cầu từng thời điểm

Duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển khách hàng hiện tại

Tổ chức duy trì các hoạt động liên quan đến hệ thống: đánh giá nội bộ, đánh giá khách hàng, đánh giá khả năng tương tác với các bộ phận khác.

Phối hợp với phòng Marketing thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình bán hàng mới.

Triển khai thực hiện công tác xử lý đơn hàng đáp ứng các yêu cầu của kinh doanh và các bên liên quan xuyên suốt dự án: Lên và gửi báo giá, hợp đồng, ....

Cập nhật và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu kinh doanh làm cơ sở cho việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

Tiếp nhận xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các công tác chuyên môn chung của Phòng theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Phòng/ Khối hoàn thành, đạt hiệu quả

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 1 năm

Hiểu biết về sản phẩm công ty

Có khả năng phân tích, đánh giá thị trường

Giao tiếp và làm việc nhóm

Kĩ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng"

Chăm chỉ, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 tr/ tháng + thưởng doanh số

Thử việc 1-2 tháng (Theo năng lực), hưởng 85% -100% lương cơ bản.

Được đóng BHXH sau khi kí hợp đồng chính thức

Thưởng cuối năm (từ 1 đến 3 tháng lương)

Du lịch trong ngoài nước hàng năm

Đào tạo nội bộ và đào tạo nâng cao chuyên môn

Trang bị các công cụ, dụng cụ làm việc + Chế độ khác theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Đầu tư DSD Group

