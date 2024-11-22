Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Thạnh Trì, Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kiểm soát thiết bị, xe, máy móc, cung cấp tại từng công trình.
Kiểm soát công tác giao, nhận xe/máy móc/thiết bị.
Thống kê lập kế hoạch BDSC định kỳ của máy móc, thiết bị.
Báo cáo tình trạng hoạt động, tiêu hao của các thiết bị vận hành tại từng công trình.
Thực hiện việc điều phối xe, máy móc thiết bị luân chuyển từng công trình đảm bảo tính hiệu quả cao nhất.
Thực hiện việc tìm kiếm, mua sắm trang thiết bị mới.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành cơ khí động lực, chế tạo máy, công nghệ ô tô.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong quản lý thiết bị, vật tư, máy móc công trình, công trường (ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng giao thông).
Có khả năng làm việc độc lập, có thể đi công tác xa ngắn ngày.
Cần cù siêng năng, thật thà, chịu khó.
Làm việc tại Lộ Tẻ, Rạch Sỏi hoặc Nghệ An.

Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: ≥ 10 triệu/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)
Phụ cấp: Theo quy định của Công ty.
Phúc lợi: Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định về BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng và phúc lợi khác: Lễ, tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm...
Môi trường làm việc thân thiện, dân chủ và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

CÔNG TY CP XÂY DỰNG 469

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số TT19, Tòa nhà CT-B Vinaconex 9, Khu đô thị mới Tây Đại lộ V.I Lê Nin, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

