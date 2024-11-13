Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ trong data khách hàng được công ty bàn giao theo khu vực, tìm kiếm phát triển thêm tệp khách hàng mới
Lập kế hoạch bán hàng, hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra
Thực hiện thu hồi công nợ với các khách hàng, đại lý
Xử lý các khiếu nại của các đại lý về vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng, kinh doanh thị trường, kênh Đại lý Phân Phối, ....
Giới tính : Nam - Độ tuổi: 22 - 30 tuổi
Khả năng thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Chăm chỉ, cầu tiến, có khát vọng kiếm tiền.
Kỹ năng thuyết phục, thương lượng. Chủ động, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân
Lương cơ bản lên đến: 8.000.000 đồng/tháng
Lương doanh thu: từ 2% đến 2,5% doanh thu bán hàng + Thưởng theo năng lực làm việc
Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty
Cung cấp data khách hàng + Phụ cấp tiếp khách
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, học về sản phẩm
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Đóng BHXH, Thưởng lễ, tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA
