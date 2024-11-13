Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ trong data khách hàng được công ty bàn giao theo khu vực, tìm kiếm phát triển thêm tệp khách hàng mới
Lập kế hoạch bán hàng, hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra
Thực hiện thu hồi công nợ với các khách hàng, đại lý
Xử lý các khiếu nại của các đại lý về vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng, kinh doanh thị trường, kênh Đại lý Phân Phối, ....
Giới tính : Nam - Độ tuổi: 22 - 30 tuổi
Khả năng thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng
Chăm chỉ, cầu tiến, có khát vọng kiếm tiền.
Kỹ năng thuyết phục, thương lượng. Chủ động, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân
Lương cơ bản lên đến: 8.000.000 đồng/tháng
Lương doanh thu: từ 2% đến 2,5% doanh thu bán hàng + Thưởng theo năng lực làm việc
Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty
Cung cấp data khách hàng + Phụ cấp tiếp khách
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, học về sản phẩm
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Đóng BHXH, Thưởng lễ, tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HN: Lô 5 Cụm CN Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội - HCM: 438 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

