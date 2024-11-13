Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ trong data khách hàng được công ty bàn giao theo khu vực, tìm kiếm phát triển thêm tệp khách hàng mới

Lập kế hoạch bán hàng, hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra

Thực hiện thu hồi công nợ với các khách hàng, đại lý

Xử lý các khiếu nại của các đại lý về vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Đã có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh, bán hàng, kinh doanh thị trường, kênh Đại lý Phân Phối, ....

Giới tính : Nam - Độ tuổi: 22 - 30 tuổi

Khả năng thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng

Chăm chỉ, cầu tiến, có khát vọng kiếm tiền.

Kỹ năng thuyết phục, thương lượng. Chủ động, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MA VI NA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực của bản thân

Lương cơ bản lên đến: 8.000.000 đồng/tháng

Lương doanh thu: từ 2% đến 2,5% doanh thu bán hàng + Thưởng theo năng lực làm việc

Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty

Cung cấp data khách hàng + Phụ cấp tiếp khách

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, học về sản phẩm

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Đóng BHXH, Thưởng lễ, tết theo quy định

