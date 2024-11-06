Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK12 - KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho khách hàng;

- Tư vấn, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;

- Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, và phát triển hệ thống kênh phân phối khu vực (Khảo sát thị trường, tìm hiểu và đánh giá các đại lý có nhu cầu, thương thảo để ký hợp đồng đại lý...) có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ;

- Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng (chương trình khuyến mại, chương trình truyền thông nhận diện sản phẩm, thương hiệu);

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

- Thúc đẩy doanh thu, kiểm soát công nợ của đại lý/khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Nam giới từ 24 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hóa; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng và các ngành tương đương;

- Trung thực, Kiên trì, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng, phát triển thị trường, quản lý đại lý;

- Ưu tiên những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, đã từng có kinh nghiệm kinh doanh, kinh doanh keo silicone;

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 12 triệu đồng + thưởng KPI thu nhập lên đến 20 - 25 triệu đồng;

Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);

Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;

Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

