Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Mức lương
12 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 107 Huy Cận, phường Phước Long B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

Tìm kiếm các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh;
Tìm kiếm các đơn vị tổng thầu, đơn vị xây lắp liên quan đến các sản phẩm công ty đang kinh doanh để giới thiệu sản phẩm;
Chủ trì xây dựng hồ sơ dự thầu.
Đối với các thông tin đấu thầu: Không được bỏ sót các gói thầu mà Công ty có khả năng tham gia;
Tìm kiếm và nắm bắt được thông tin chính xác về chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu thi công các công trình dự án có nhu cầu sử dụng sản phẩm công ty để từ đó chào hàng;
Triển khai gói thầu: Lập hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, quyết toán, thanh lý hợp đồng;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Kinh doanh và BGĐ Công ty.

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 24 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành liên quan trở lên;
Có khả năng giao tiếp tốt;
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu được áp lực trong công việc;
Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh;
Sở trường kinh doanh nghành vật liệu xây dựng là một lợi thế.
Có Giấy phép lái xe hạng B trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12.000.000 đến 35.000.000đ/tháng.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát triển
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP 3 tầng 2 tòa nhà Tứ Hiệp Plaza, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

