Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97 đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

- Miền Trung

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và đánh giá khả năng hợp tác của các Đối tác.
Cập nhật thông tin về sản phẩm đang cạnh tranh trên thị trường về giá bán, chính sách, chiến lược, mô hình kinh doanh của đối thủ,... về vật liệu xây dựng, nội thất.
Chăm sóc, khảo sát, tìm hiểu nhu cầu Khách hàng hiện tại (Chủ đầu tư, Nhà thầu chính,...).
Phát triển nguồn khách hàng mới/nguồn khách hàng tự có trên định hướng của Ban lãnh đạo.
Lên kế hoạch và triển khai các mục tiêu bán hàng, kế hoạch và chiến lược của Công ty.
Tư vấn phương án sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tài chính của Khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ với các công ty xây dựng, thiết kế, ban quản lý các dự án,...
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ thầu, hồ sơ năng lực, trình mẫu cho các dự án.
Thực hiện báo giá, đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ Khách hàng ký hợp đồng.
Hỗ trợ, xúc tiến thu hồi công nợ, thanh toán.
Chăm sóc Khách hàng trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.
Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Các công việc khác tuỳ theo năng lực và phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, nội thất
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Mở rộng nhiều đợt xét thưởng cho CBNV: thưởng đột xuất, thưởng Ngày truyền thống, thưởng hoàn thành dự án, thưởng sáng kiến, thưởng các dịp Lễ/Tết... Vinh danh nhân viên xuất sắc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Phụ cấp: Công ty xây dựng và áp dụng các chế độ phụ cấp nhằm hỗ trợ cho CBNV trong suốt quá trình làm việc để hoàn thành nhiệm vụ (phụ cấp bữa ăn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp đi lại,...)
Tổ chức du lịch hằng năm, các hoạt động hội thao, giao lưu thi đấu giữa các bộ phận trong Công ty; tổ chức gặp mặt và tặng quà cho CBNV các dịp Lễ/Tết truyền thống,...; thăm hỏi trong các trường hợp hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau, thai sản,...
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc, trang phục bảo hộ lao động Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÁCH MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 09 Tòa nhà Thủy Lợi 4, 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

