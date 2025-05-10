Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Licogi13, số 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Quận Thanh Xuân

- Lập kế hoạch khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ triển khai thi công

- Định vị, bố trí tim mốc, kiểm tra cao độ, tọa độ tại hiện trường

- Giám sát việc tuân thủ tim mốc, theo dõi biến dạng địa chất trong quá trình thi công

- Xử lý, phân tích số liệu đo đạc bằng phần mềm chuyên ngành

- Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ chất lượng các hạng mục đào đắp, bê tông

- Hỗ trợ công tác nghiệm thu với TVGS, Chủ đầu tư và lưu trữ dữ liệu đo đạc

- Bảo quản, bảo vệ các mốc trắc địa trong suốt quá trình thi công

- Phối hợp với các bộ phận khác trong triển khai kỹ thuật tại công trường

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trắc đạc công trình (ưu tiên lĩnh vực thủy điện, giao thông, hạ tầng kỹ thuật)

- Sử dụng thành thạo các thiết bị: máy toàn đạc, GPS, thủy bình

- Ưu tiên thành thạo phần mềm: AutoCAD, Civil 3D, DP Survey, MS Office (không bắt buộc)

- Kỹ năng tổ chức công việc, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề

- Trung thực, kỹ luật, chịu được áp lực công việc và môi trường công trình

- Độ tuổi: từ 25 đến 45 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác dài ngày và làm việc tại địa bàn tỉnh Kon Tum

- Mức lương: 15 – 22 triệu đồng/tháng, có thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng tiến độ, lễ tết, tháng lương thứ 13, thưởng đột xuất

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, thanh toán phép năm theo quy định

- Hỗ trợ ăn ở 100% tại công trình

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao chuyên môn

- Tham gia các hội thảo kỹ thuật, khóa học chuyên sâu (nếu có)

- Chế độ nghỉ phép theo ca luân phiên (3–7 ngày/tháng hoặc theo kỳ 2 tháng)

