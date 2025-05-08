Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc:
- Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Kiểm tra, bảo trì định kỳ các thiết bị kỹ thuật (barrier, cảm biến, hệ thống điện nhẹ…)
Sửa chữa và xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh tại khu vực nhà xe và các hệ thống liên quan
Hỗ trợ cài đặt, đấu nối thiết bị mới khi có yêu cầu
Ghi nhận nhật ký bảo trì, báo cáo tình trạng thiết bị
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tuổi từ 22 – 40, sức khỏe tốt
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện tử, CNTT…
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm vận hành/bảo trì thiết bị kỹ thuật là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AutoCAD, thành thạo vi tính cơ bản
AutoCAD
Tác phong nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi cần
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực
Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng
Được đào tạo về thiết bị, quy trình kỹ thuật nhà xe thông minh
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển kỹ năng công nghệ
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
