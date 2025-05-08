Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Kiểm tra, bảo trì định kỳ các thiết bị kỹ thuật (barrier, cảm biến, hệ thống điện nhẹ…)

Sửa chữa và xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh tại khu vực nhà xe và các hệ thống liên quan

Hỗ trợ cài đặt, đấu nối thiết bị mới khi có yêu cầu

Ghi nhận nhật ký bảo trì, báo cáo tình trạng thiết bị

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 – 40, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ điện tử, CNTT…

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm vận hành/bảo trì thiết bị kỹ thuật là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên biết sử dụng AutoCAD, thành thạo vi tính cơ bản

AutoCAD

Tác phong nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi cần

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực

Thu nhập: 8.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo về thiết bị, quy trình kỹ thuật nhà xe thông minh

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển kỹ năng công nghệ

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Thương Mại Đệ Nhất

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin