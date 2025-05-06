Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;
Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;
Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp
Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;
Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

