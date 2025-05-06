Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;

Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp

Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;

Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công