Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG
- Hà Nội: KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;
Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;
Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp
Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;
Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI