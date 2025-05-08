Tuyển Kỹ sư xây dựng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Tuyển Kỹ sư xây dựng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Amway Vietnam Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Amway Vietnam Co., Ltd.

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Amway Vietnam Co., Ltd.

Mức lương
1 - 15 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 410B,C,D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 1 - 15 USD

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Triển khai các dự án xây dựng trung tâm bán hàng & kinh doanh mới trên toàn quốc cho Amway Việt Nam, đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm khách hàng.
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Thiết kế & Thi công
- Triển khai ý tưởng thiết kế và giám sát thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công
- Giám sát, kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật (QA) trong thiết kế và thi công.
- Ước tính, xử lý và thẩm định chi phí trực tiếp, sơ bộ, phát sinh; cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhóm dự án.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, nội thất, ngoại thất và trang trí.
- Thiết kế, sáng tạo và điều chỉnh các yếu tố trang trí (hình ảnh, layout, mặt tiền...).
- Phân tích giá thành chính, quản lý các khoản tạm ứng và báo cáo toàn cảnh chi phí dự án.
- Bố trí mặt bằng, bản vẽ, hình ảnh và phối cảnh trang trí.
2. Khảo sát, đấu thầu & phối hợp với nhà thầu, nhà cung cấp
- Khảo sát mặt bằng, tóm tắt yêu cầu và ước tính chi phí xây dựng để lựa chọn phương án phù hợp.
- Xây dựng concept, thu thập yêu cầu từ nội bộ và phối hợp với nhà thầi để đề xuất phương án tối ưu
- Kiểm tra hồ sơ thầu (BOM, BOQ), điều chỉnh bản vẽ 2D/3D và hỗ trợ chuẩn bị hợp đồng.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Amway Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amway Vietnam Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Amway Vietnam Co., Ltd.

Amway Vietnam Co., Ltd.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCMC AMWAY CENTER - 410B,C,D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

