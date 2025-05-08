Tuyển Kỹ sư xây dựng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Triển khai các dự án xây dựng trung tâm bán hàng & kinh doanh mới trên toàn quốc cho Amway Việt Nam, đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm khách hàng.

1. Thiết kế & Thi công

- Triển khai ý tưởng thiết kế và giám sát thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công

- Giám sát, kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật (QA) trong thiết kế và thi công.

- Ước tính, xử lý và thẩm định chi phí trực tiếp, sơ bộ, phát sinh; cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhóm dự án.

- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, nội thất, ngoại thất và trang trí.

- Thiết kế, sáng tạo và điều chỉnh các yếu tố trang trí (hình ảnh, layout, mặt tiền...).

- Phân tích giá thành chính, quản lý các khoản tạm ứng và báo cáo toàn cảnh chi phí dự án.

- Bố trí mặt bằng, bản vẽ, hình ảnh và phối cảnh trang trí.

2. Khảo sát, đấu thầu & phối hợp với nhà thầu, nhà cung cấp

- Khảo sát mặt bằng, tóm tắt yêu cầu và ước tính chi phí xây dựng để lựa chọn phương án phù hợp.

- Xây dựng concept, thu thập yêu cầu từ nội bộ và phối hợp với nhà thầi để đề xuất phương án tối ưu

- Kiểm tra hồ sơ thầu (BOM, BOQ), điều chỉnh bản vẽ 2D/3D và hỗ trợ chuẩn bị hợp đồng.