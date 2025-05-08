Tuyển Kỹ sư xây dựng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Amway Vietnam Co., Ltd.
- Hồ Chí Minh: 410B,C,D Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 1 - 15 USD
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC: Triển khai các dự án xây dựng trung tâm bán hàng & kinh doanh mới trên toàn quốc cho Amway Việt Nam, đảm bảo tiêu chí kỹ thuật, thẩm mỹ và trải nghiệm khách hàng.
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
MÔ TẢ CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Thiết kế & Thi công
- Triển khai ý tưởng thiết kế và giám sát thi công nhằm đảm bảo tiến độ thi công
- Giám sát, kiểm tra và đảm bảo chất lượng kỹ thuật (QA) trong thiết kế và thi công.
- Ước tính, xử lý và thẩm định chi phí trực tiếp, sơ bộ, phát sinh; cung cấp cái nhìn toàn diện cho nhóm dự án.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, nội thất, ngoại thất và trang trí.
- Thiết kế, sáng tạo và điều chỉnh các yếu tố trang trí (hình ảnh, layout, mặt tiền...).
- Phân tích giá thành chính, quản lý các khoản tạm ứng và báo cáo toàn cảnh chi phí dự án.
- Bố trí mặt bằng, bản vẽ, hình ảnh và phối cảnh trang trí.
2. Khảo sát, đấu thầu & phối hợp với nhà thầu, nhà cung cấp
- Khảo sát mặt bằng, tóm tắt yêu cầu và ước tính chi phí xây dựng để lựa chọn phương án phù hợp.
- Xây dựng concept, thu thập yêu cầu từ nội bộ và phối hợp với nhà thầi để đề xuất phương án tối ưu
- Kiểm tra hồ sơ thầu (BOM, BOQ), điều chỉnh bản vẽ 2D/3D và hỗ trợ chuẩn bị hợp đồng.
Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Amway Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Amway Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI