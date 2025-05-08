Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biết đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng;

- Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công tại công trường;

- Đảm bảo công tác thi công theo đúng thiết kế;

- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

- Đại học chuyên ngành khai thác mỏ hoặc xây dựng công trình ngầm và mỏ, hoặc xây dựng mỏ.

- Ưu tiên kinh nghiệm thi công hầm mỏ, hoặc xây dựng các công trình mỏ

- Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên ngành.

- Sử dụng thành thạo máy trắc địa, máy toàn đạc.

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Thưởng lễ tết (Trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)

- Các phúc lợi khác khi trao đổi phỏng vấn.

