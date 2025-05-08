Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
JobsGO Recruit

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Uông Bí, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biết đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng;
- Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công tại công trường;
- Đảm bảo công tác thi công theo đúng thiết kế;
- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành khai thác mỏ hoặc xây dựng công trình ngầm và mỏ, hoặc xây dựng mỏ.
- Ưu tiên kinh nghiệm thi công hầm mỏ, hoặc xây dựng các công trình mỏ
- Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên ngành.
- Sử dụng thành thạo máy trắc địa, máy toàn đạc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thưởng lễ tết (Trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn)
- Các phúc lợi khác khi trao đổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

