Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂM PHÚC THÀNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Đường số 9A, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu

Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình

Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường

Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định

Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công

Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình

Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng về công ty

Làm việc với các bộ phận liên quan.

Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

Có từ 3 năm kinh nghiệm thi công các công trình, ưu tiên có kinh nghiệm mảng kết cấu thép.

Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành và tin học văn phòng.

Chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.

Thái độ tích cực.

Thu nhập: thỏa thuận, từ 10M – 15M tùy theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định kỳ khi ký kết HĐLĐ chính thức.

Môi trường làm việc hòa đồng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Các chế độ khác: tham gia được đào tạo, team building, phụ cấp cơm trưa/xăng xe/công tác phí,…

