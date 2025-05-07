Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂM PHÚC THÀNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂM PHÚC THÀNH
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Đường số 9A, Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch và quản lý quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng của công trình
Sắp xếp và phân bổ công việc trên công trường
Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường theo quy định
Đánh giá và báo cáo với cấp trên tiến độ thi công
Kết hợp với các phòng ban liên quan để nghiệm thu công trình
Báo cáo tình hình tiến độ và chất lượng về công ty
Làm việc với các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm thi công các công trình, ưu tiên có kinh nghiệm mảng kết cấu thép.
Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành và tin học văn phòng.
Chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.
Thái độ tích cực.
Có từ 3 năm kinh nghiệm thi công các công trình, ưu tiên có kinh nghiệm mảng kết cấu thép.
Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành và tin học văn phòng.
Chịu được áp lực công việc, kỹ năng quản lý và tổ chức tốt.
Thái độ tích cực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂM PHÚC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận, từ 10M – 15M tùy theo năng lực
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định kỳ khi ký kết HĐLĐ chính thức.
Môi trường làm việc hòa đồng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ khác: tham gia được đào tạo, team building, phụ cấp cơm trưa/xăng xe/công tác phí,…
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định kỳ khi ký kết HĐLĐ chính thức.
Môi trường làm việc hòa đồng, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Các chế độ khác: tham gia được đào tạo, team building, phụ cấp cơm trưa/xăng xe/công tác phí,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TÂM PHÚC THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI