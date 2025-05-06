Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa nhà Packexim 1 - Ngõ 15 Đường An Dương Vương, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công dự án xây dựng.

Kiểm soát chất lượng công trình, vật tư, thiết bị.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ và kết quả công việc cho cấp trên.

Phối hợp với các bên liên quan (nhà thầu, tư vấn, chủ đầu tư...).

Đảm bảo an toàn lao động tại công trường.

Kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công trình.

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật công trình, kỹ thuật xây dựng, quản lý xây dựng, ….

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công xây dựng.

Hiểu biết về bản vẽ kỹ thuật, thiết kế xây dựng.

Thành thạo phần mềm quản lý dự án.

Kỹ năng quản lý thời gian, chi phí và nguồn lực hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp Hạng 2 là một lợi thế.

Có thể đi công tác dài ngày tại dự án.

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, du lịch, team building...).

Được trang bị đầy đủ các thiết bị, công cụ hỗ trợ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Việt

