Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Lập dự toán, tính toán chi phí, bóc tách khối lượng
- Lập hồ sơ quyết toán công trình với CĐT
- Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thầu ( qua mạng và truyền thống)
- Làm việc với Chủ đầu tư, TVGS, Ban QLDA
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ưu tiên có kinh nghiệm >2 năm đã làm công tác Thi công, giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp

Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm Thì Được Hưởng Những Gì

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
-Hỗ trợ ăn trưa theo quy định.
-Được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Được tặng quà nhân dịp ngày lễ, Tết, Trung thu, ngày 1/6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư và Xây Lắp Điện Số Năm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 104 Trần Tấn, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

