Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty Cổ phần Seadent
- Hồ Chí Minh: 13 Đặng Tất, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Mô tả công việc
- Thực hiện đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc CV ứng viên.
- Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.
- Quản lý dữ liệu ứng viên.
- Hỗ trợ công tác on-boarding nhân viên mới.
- Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng ban theo yêu cầu.
II. Quyền lợi:
- Có trợ cấp thực tập.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Hướng dẫn thực tập theo công việc thực tế tại bộ phận Human Resources của công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm và các hoạt động gắn kết.
- Sắp xếp mentor theo dõi sát sao và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
