Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

- Thực hiện đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm và sàng lọc CV ứng viên.

- Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.

- Quản lý dữ liệu ứng viên.

- Hỗ trợ công tác on-boarding nhân viên mới.

- Hỗ trợ các hoạt động khác của phòng ban theo yêu cầu.

II. Quyền lợi:

- Có trợ cấp thực tập.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Hướng dẫn thực tập theo công việc thực tế tại bộ phận Human Resources của công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm và các hoạt động gắn kết.

- Sắp xếp mentor theo dõi sát sao và hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình thực tập.