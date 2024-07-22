Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M
Ngày đăng tuyển: 22/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

  • Thiết kế các sản phẩm UI/UX Website, App
  • Xây dựng guideline thiết kế, xuất ảnh, cắt HTML/CSS.
  • Phối hợp với bộ phận coder để phát triển các sản phẩm kỹ thuật số.
  • Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng giúp các trang web trong hệ thống được tối ưu tốt nhất cho trải nghiệm người dùng. 

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Dưới 30 tuổi
  • Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về thiết kế hoặc lĩnh vực liên quan
  • >1 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho các sản phẩm kỹ thuật số hoặc các dịch vụ liên quan.
  • Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng: Figma, XD, Sketch và Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator).
  • Có kiến thức về HTML/CSS là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cơ bản: 10.000.000₫ - 15.000.000₫
  • Phụ cấp: 600.000₫
  • Thưởng: Thưởng theo dự án thành công + Thưởng hiệu suất
  • Tăng lương: 1 lần / năm.
  • Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày, nghỉ 6 ngày / tháng.
  • Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.
  • Tặng sinh nhật: 200.000₫ / người.
  • Nghỉ phép: Phép năm 12 ngày / phép bệnh / phép việc riêng / phép thai sản... theo luật lao động Việt Nam.
  • Khác: Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

