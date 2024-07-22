Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 8/2B Đội Cấn, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa
- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thiết kế các sản phẩm UI/UX Website, App
- Xây dựng guideline thiết kế, xuất ảnh, cắt HTML/CSS.
- Phối hợp với bộ phận coder để phát triển các sản phẩm kỹ thuật số.
- Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng giúp các trang web trong hệ thống được tối ưu tốt nhất cho trải nghiệm người dùng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Dưới 30 tuổi
- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về thiết kế hoặc lĩnh vực liên quan
- >1 năm kinh nghiệm thiết kế UI/UX cho các sản phẩm kỹ thuật số hoặc các dịch vụ liên quan.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thông dụng: Figma, XD, Sketch và Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator).
- Có kiến thức về HTML/CSS là lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TIẾT 4M Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10.000.000₫ - 15.000.000₫
- Phụ cấp: 600.000₫
- Thưởng: Thưởng theo dự án thành công + Thưởng hiệu suất
- Tăng lương: 1 lần / năm.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng / ngày, nghỉ 6 ngày / tháng.
- Sinh hoạt: Ăn vặt, sữa chua, cafe, nước ngọt... tại văn phòng free.
- Tặng sinh nhật: 200.000₫ / người.
- Nghỉ phép: Phép năm 12 ngày / phép bệnh / phép việc riêng / phép thai sản... theo luật lao động Việt Nam.
- Khác: Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
