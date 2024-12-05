Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 35 - 37 Triệu

Mức lương 35 - 37 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - KCN Phú Mỹ 3, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu - Long Thành, Đồng Nai - Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 35 - 37 Triệu

- Thực hiện quy trình đóng sổ hàng tháng và cuối năm để đảm bảo độ chính xác và phù hợp với IFRS và chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, tương tác các cơ quan chính phủ như Cục Thuế, Sở Tài Chính, Ngân hàng Trung Ương để hoàn thành các yêu cầu đúng theo quy định

- Đối ứng với thanh tra thuế khi Thuế thanh tra công ty, đưa ra tư vấn cho Ban Giám đốc về giảm thiểu rủi ro bị truy thu và phạt thuế

- Đảm bảo rà soát quy trình kiểm soát nội bộ được thực hiện, và duy trì đối chiếu quản lý tiền, các khoản phải thu, phải trả, các tài khoản sổ cái

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác và các nhóm khác trong nội bộ trong vấn đề tài chính và ngân sách để duy trì giám sát tài chính của công ty được hiệu quả

- Thực hiện các báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ cho Ban giám đốc và Công ty mẹ kịp thời

- Các nhiệm vụ khác được giao bởi Ban Giám đốc

Với Mức Lương 35 - 37 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa - Vũng Tàu.

Có xe đưa rước 3 tuyến (Long Thành, Vũng Tàu, Châu Đức)

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán / Tài chính / Kiểm toán

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng (6 tháng đầu sẽ làm Kế toán trưởng thay thai sản và sau đó làm chính thức ở vị trí Giám sát kế toán)

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương tại công ty sản xuất

- Có kiến thức chuyên sâu về VAS, IFRS, Thuế và chuyển giá

- Có kiến thức về hệ thống ERP và cải thiện hệ thống

- Có kiến thức về quản lý EPE

- Thành thạo Excel

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Có chứng chỉ CPA hoặc ACCA là một lợi thế

- Mức lương: Từ 35 ~37 triệu.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 ~ Thứ 6 (8h ~ 17h).

- Có xe đưa rước 3 tuyến (Long Thành, Vũng Tàu, Châu Đức)

- BHTN 24/7

- 17 ngày phép năm/năm

- Tăng lương hàng năm

- Thưởng tết từ 01 tháng lương

- Thưởng KPI: Từ 0-3 tháng lương

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

- Du lịch hàng năm, tiệc cuối năm

- Công ty cung cấp bữa ăn giữa ca miễn phí tại canteen công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin