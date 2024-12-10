Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
- Bà Rịa Vũng Tàu: Số 35A Phạm Văn Dinh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Trực tiếp tham gia giảng dạy bộ môn Kỹ Năng Sống cho học sinh từ mầm non đến tiểu học, theo các yêu cầu và nội dung giáo trình đào tạo của công ty VES;
- Tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động tổ chức tại sân trường;
- Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập dựa trên khung chương trình của trung tâm;
- Tham gia các buổi tập huấn chuyên môn, họp chuyên môn, và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý;
- Công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần cầu tiến, nghiêm túc trong công việc;
- Giới tính: Nam, Nữ;
- Độ tuổi: 20 – 45 tuổi;
- Thời gian làm việc: 13h30 -17h00 các ngày T2-T6 (rãnh buổi nào làm buổi đó)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;
- Mức lương: thỏa thuận (Tuỳ theo năng lực và thời gian đứng lớp)
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VES- CHI NHÁNH VŨNG TÀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
