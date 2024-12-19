Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- H21

- Khu Biệt Thự Đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Theo dõi công nợ và đặt hàng nhà cung cấp
- Chấm công và tính lương cho công nhân viên
- Thu mua hàng hóa, Hoàn thiện hợp đồng
- Làm hồ sơ thầu, MSC

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Kiểm Toán, Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng,...
- Kinh nghiệm có ít nhất 2 năm ở kinh nghiệm ở vị trí nêu trên, có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính,nội bộ...
- Am hiểu về thuế, mua sắm, hồ sơ thương mại, hợp đồng, nghiệp vụ kế toán - tài chính, ....
- Am hiểu về đấu thầu, MSCong.
- Tiếng anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...lương tháng 13, và các KPI theo chính sách công ty.
- Nghỉ lễ, tết thưởng theo Luật Lao Động và quy định Công ty
- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, thỏa sức phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: H21 - Khu Biệt Thự Đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

