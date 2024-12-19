Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - H21 - Khu Biệt Thự Đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Kế toán nội bộ

- Theo dõi công nợ và đặt hàng nhà cung cấp

- Chấm công và tính lương cho công nhân viên

- Thu mua hàng hóa, Hoàn thiện hợp đồng

- Làm hồ sơ thầu, MSC

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành: Kiểm Toán, Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng,...

- Kinh nghiệm có ít nhất 2 năm ở kinh nghiệm ở vị trí nêu trên, có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính,nội bộ...

- Am hiểu về thuế, mua sắm, hồ sơ thương mại, hợp đồng, nghiệp vụ kế toán - tài chính, ....

- Am hiểu về đấu thầu, MSCong.

- Tiếng anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...lương tháng 13, và các KPI theo chính sách công ty.

- Nghỉ lễ, tết thưởng theo Luật Lao Động và quy định Công ty

- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, thỏa sức phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thiên Năng

