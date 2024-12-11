Tuyển Giáo viên Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đối với giáo viên quản sinh:

Quản lý học sinh về các vấn đề học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, nề nếp ... theo thời gian biểu cụ thể ở lại trường và đồng hành các em từ thứ 2 đến chiều thứ 6.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cùng học sinh.

Nắm bắt tâm lý của học sinh, xử lý học sinh theo nội quy nhà trường

Thực hiện theo sự phân công chỉ đạo của tổ trường quản sinh, BGH, HDQT.

2.Đối với tổ trưởng tổ quản sinh:

Quản lý học sinh về các vấn đề học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, nề nếp ... theo thời gian biểu cụ thể theo chỉ đạo của BGH và Hội đồng quản trị

Lập kế hoạch , Giám sát tiến độ công việc quản sinh , xây dựng kế hoạch cho các hoạt động của tổ, Giám sát tiến độ công việc đảm bảo rằng công việc của tổ được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu.

Cùng với tổ quản sinh hỗ trợ công việc xử lý học sinh và giao tiếp với phụ huynh

Thực hiện các công việc khác khi BGH hoặc HĐQT phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với nhà trường

– Có sức khoẻ, Có phẩm chất, đạo đức tốt. Luôn tâm huyết với nghề, năng động sáng tạo trong việc quản lý học sinh.

Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8tr đến 12 tr tính theo khả năng và thời gian công tác.

- Được đóng BHXH,BHYT, được hưởng lương lễ tết theo quy định nhà trường

- Hỗ trợ tiền ăn 3 buổi và các khoản phát sinh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

