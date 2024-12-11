Tuyển Giáo viên Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu

Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 935/10/7 Bình giã , phường 10, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đối với giáo viên quản sinh:
Quản lý học sinh về các vấn đề học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, nề nếp ... theo thời gian biểu cụ thể ở lại trường và đồng hành các em từ thứ 2 đến chiều thứ 6.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cùng học sinh.
Nắm bắt tâm lý của học sinh, xử lý học sinh theo nội quy nhà trường
Thực hiện theo sự phân công chỉ đạo của tổ trường quản sinh, BGH, HDQT.
2.Đối với tổ trưởng tổ quản sinh:
Quản lý học sinh về các vấn đề học tập, ăn uống, ngủ nghỉ, nề nếp ... theo thời gian biểu cụ thể theo chỉ đạo của BGH và Hội đồng quản trị
Lập kế hoạch , Giám sát tiến độ công việc quản sinh , xây dựng kế hoạch cho các hoạt động của tổ, Giám sát tiến độ công việc đảm bảo rằng công việc của tổ được thực hiện đúng tiến độ và đạt được mục tiêu.
Lập kế hoạch , Giám sát tiến độ công việc quản sinh ,
Giám sát tiến độ công việc
Điều phối công việc và phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong tổ
Giải quyết xung đột, Điều phối công việc và phân chia nhiệm vụ
Cùng với tổ quản sinh hỗ trợ công việc xử lý học sinh và giao tiếp với phụ huynh
Thực hiện các công việc khác khi BGH hoặc HĐQT phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giáo dục, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với nhà trường
– Có sức khoẻ, Có phẩm chất, đạo đức tốt. Luôn tâm huyết với nghề, năng động sáng tạo trong việc quản lý học sinh.

Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8tr đến 12 tr tính theo khả năng và thời gian công tác.
- Được đóng BHXH,BHYT, được hưởng lương lễ tết theo quy định nhà trường
- Hỗ trợ tiền ăn 3 buổi và các khoản phát sinh khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: /10/7 Bình Giã, phường 10, TP Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

