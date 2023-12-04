Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Eurowindow làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Eurowindow làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

Eurowindow
Ngày đăng tuyển: 04/12/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Eurowindow

Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Eurowindow

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Quản lý chất lượng tại công đoạn Phụ kiện - Xưởng Nhựa (Sản phẩm là Cửa Eurowindow) 

- Phát hiện và ngăn chặn lỗi tại công đoạn được phân công 

- Trực tiếp xử lý các vấn đề chất lượng xảy ra tại vị trí được phân công. Tìm ra những nguyên nhân chính gây ra lỗi, báo cáo lại các lỗi nghiêm trọng với cấp trên 

- Phối hợp với các nhân viên QC để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm 

- Giám sát các công việc như thao tác máy, sử dụng công cụ dụng cụ của công nhân theo đúng quy định 

- Làm việc giờ hành chính (Có thể tăng ca)

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm QC, ưu tiên lĩnh vực Cơ khí, kỹ thuật

Tại Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì

- 2 tháng thử việc: 

- LCB: 6.600.000 vnd

- Phụ cấp nhà trọ: 700.000 vnd

- Phụ cấp chuyên cần: 300.000 vnd

- Phụ cấp độc hại: 600.000 - 800.000 vnd

- Sau 2 tháng, ký hđlđ và nhận lương khoán (trung bình 8-10 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Eurowindow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Eurowindow

Eurowindow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

