Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Eurowindow làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu

Dưới 1 năm

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Quản lý chất lượng tại công đoạn Phụ kiện - Xưởng Nhựa (Sản phẩm là Cửa Eurowindow)

- Phát hiện và ngăn chặn lỗi tại công đoạn được phân công

- Trực tiếp xử lý các vấn đề chất lượng xảy ra tại vị trí được phân công. Tìm ra những nguyên nhân chính gây ra lỗi, báo cáo lại các lỗi nghiêm trọng với cấp trên

- Phối hợp với các nhân viên QC để kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm

- Giám sát các công việc như thao tác máy, sử dụng công cụ dụng cụ của công nhân theo đúng quy định

- Làm việc giờ hành chính (Có thể tăng ca)