Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô B,6,CN, KCN Mỹ Phước 2, Phường Mỹ Phước, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
-Phiên dịch các cuộc họp sản xuất, trao đổi thông tin giữa sếp người Hàn và nhân viên người Việt
-Biên dịch các loại giấy tờ cần thiết
-Làm các công việc liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tiếng Hàn giao tiếp tốt
- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học
- Tiếng Hàn giao tiếp tốt
- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học
Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thương lượng tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm.
- Cơ hội thăng tiến tốt
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
- Cơ hội thăng tiến tốt
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI