Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B, Khu Công Nghiệp Bình Minh, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Hòa, Bình Minh ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lên xuống hàng từ xe tải

Nhận và scan hàng hóa lên hệ thống

Đóng gói hàng hoá, dán tem, xử lý hàng trả về

Phân chia hàng theo các tỉnh, phường xã, các quận huyện

Quản lý hàng hóa trên hệ thống, đảm bảo việc nhập xuất hàng phải đúng tiến độ, không bị lệch số

Báo cáo xuất nhập hàng hóa

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vị trí tương đương

Sức khỏe tốt, có thể xoay ca, có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi

Chịu khó và linh hoạt trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Ưu tiên ứng viên có kiến thức cơ bản về quản lý kho, xuất nhập kho

Có khả năng sử dụng các thiết bị quét mã vạch, máy tính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc ổn định lâu dài, được ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ

20 ngày phép (6 ngày nghỉ bệnh + 14 ngày nghỉ phép năm)

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Phát laptop tùy theo kinh nghiệm, vị trí làm việc

Phụ cấp cơm trưa, training đào tạo chuyên nghiệp, OT rõ ràng minh bạch

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Thưởng tết, thưởng hiệu quả làm việc, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin