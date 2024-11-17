Tuyển Hành chính Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc

Tiến hành thanh toán cho khách hàng trên phần mềm hệ thống của Công ty

Quản lý kho linh kiện: xuất - nhập linh kiện từ kho cho kỹ thuật sửa chữa

Phụ trách thu, chi, quản lý quỹ và làm báo cáo cuối ngày

Thực hiện các công việc chung khác tại cửa hàng: vệ sinh, sắp xếp, trưng bày sản phẩm, kiểm kê hàng hóa,...

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, tuổi từ 20- 28

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các siêu thị, điện máy bán lẻ, biết sử dụng máy tính tin học văn phòng

Yêu thích phục vụ khách hàng

Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, giao tiếp tốt, không nói ngọng

Nhanh nhẹn, rung thực, thật thà, chăm chỉ và cẩn thận

Chủ động học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng làm việc

Đáp ứng được ca làm việc

Quyền Lợi

Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 06 tháng

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân

Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn

Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát

Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...

Cách Thức Ứng Tuyển

