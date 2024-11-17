Tuyển Hành chính Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiến hành thanh toán cho khách hàng trên phần mềm hệ thống của Công ty
Quản lý kho linh kiện: xuất - nhập linh kiện từ kho cho kỹ thuật sửa chữa
Phụ trách thu, chi, quản lý quỹ và làm báo cáo cuối ngày
Thực hiện các công việc chung khác tại cửa hàng: vệ sinh, sắp xếp, trưng bày sản phẩm, kiểm kê hàng hóa,...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tuổi từ 20- 28
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các siêu thị, điện máy bán lẻ, biết sử dụng máy tính tin học văn phòng
Yêu thích phục vụ khách hàng
Ngoại hình ưa nhìn, thân thiện, giao tiếp tốt, không nói ngọng
Nhanh nhẹn, rung thực, thật thà, chăm chỉ và cẩn thận
Chủ động học hỏi nâng cao kiến thức kỹ năng làm việc
Đáp ứng được ca làm việc
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý sau 06 tháng
Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, định hướng chuyên môn phát triển bản thân
Tham gia đầy đủ các khoản BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13...
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Nhận thưởng vào các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh số hàng tháng, quý, năm hấp dẫn
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động; chế độ phúc lợi hiếu, hỉ, sinh nhật, du lịch nghỉ mát
Quyền lợi gói bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm nội-ngoại trú, Nha khoa, bảo hiểm tai nạn,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
