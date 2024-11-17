Tuyển Hành chính BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo Dĩ An (26/14 KP. Bình Đường 2, Phường An Bình, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), Dĩ An

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu tiền tiền tỉ lệ % BHYT của bệnh nhân ngoại trú theo hồ sơ chuẩn sẽ duyệt lên cổng BHYT trong ngày.

Thu tiền cận lâm sàng (Đối với bệnh nhân khám BHYT, Dịch vụ); Thu tiền tạm ứng (Đối với bệnh cấp cứu, đông y, nhập viện); Các nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt (Máy POS, QR...).

Làm một số thủ tục khi bệnh nhân quay lại nhập viện (Hoàn tiền % BHYT, cho bệnh nhân ký nhận đủ tiền, hướng dẫn nhận thuốc ở nhà thuốc, xuất hóa đơn (nếu có)...).

Kiểm tra dữ liệu theo hồ sơ bệnh cho trùng khớp, in biên lai, giải thích cho bệnh nhân khi có thắc mắc, khi phát hiện hồ sơ sai phải hoàn biên lai và sửa hồ sơ.

Tổng kết tiền Dịch vụ + % BHYT + Cấp cứu ca đêm. Lập Báo cáo Doanh thu hàng ngày. Lập phiếu thu, chi, hoàn trả... theo yêu cầu, theo quy định.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện, phòng khám hoặc môi trường liên quan đến y tế/dược phẩm, các lĩnh vực về dịch vụ.

Có thể làm việc luân phiên theo ca theo sự sắp xếp của quản lý.

Có trách nhiệm, cẩn thận, vui vẻ, hòa đồng và ham học hỏi.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân.

- Được tăng lương, thưởng theo chính sách Công ty.

- Được tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và rủi ro tai nạn

- Được hưởng chính sách miễn giảm viện phí cho bản thân và người thân

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin