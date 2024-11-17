Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Quận 2 ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Đón tiếp khách, trực điện thoại, điều phối văn thư, tiếp nhận các yêu cầu, ý kiến, thắc mắc của cư dân/khách hàng và xử lý trong khả năng & quyền hạn cho phép.
+ Hướng dẫn và cung cấp thông tin cơ bản cần thiết cho khách hàng ra vào tòa nhà.
+ Thực hiện công tác CSKH như giải quyết thắc mắc khiếu nại trong phạm vi quyền hạn, hỗ trợ các dịch vụ, thăm hỏi, lấy ý kiến cư dân/khách hàng về chất lượng phục vụ của BQLTN/Nhà thầu dịch vụ.
+ Quản lý khu vực sảnh tòa nhà (Sảnh Lễ tân), khu vực tiếp đón khách
+ Hỗ trợ cư dân/ khách thuê các dịch vụ cộng thêm tại tòa nhà (nếu có)
+ Hỗ trợ các bộ phận trong BQL.
+ Triển khai thực hiện các quy trình, biểu mẫu theo quy định.
+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính cho cư dân/ khách hàng
+ Các công việc khác do Quản lý giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp trung cấp.
+ Anh văn giao tiếp cơ bản.
+ Độ tuổi: 22 - 40.
+ Ưu tiên nữ.
+ Có hiểu biết về quản lý vận hành tòa nhà là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được thỏa thuận mức lương theo năng lực.
+ Luôn được đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.
+ Môi trường làm việc năng động, tương trợ nhau, Cơ hội thăng tiến cao.
+ Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi: lương tháng 13, thưởng KPI cuối năm, bảo hiểm, thưởng lễ tết, thăm hỏi, hiếu hỷ, sinh nhật, khám sức khỏe,...
+ Team building tổ chức hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 173A Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

