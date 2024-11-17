Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Quận 2 ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

+ Đón tiếp khách, trực điện thoại, điều phối văn thư, tiếp nhận các yêu cầu, ý kiến, thắc mắc của cư dân/khách hàng và xử lý trong khả năng & quyền hạn cho phép.

+ Hướng dẫn và cung cấp thông tin cơ bản cần thiết cho khách hàng ra vào tòa nhà.

+ Thực hiện công tác CSKH như giải quyết thắc mắc khiếu nại trong phạm vi quyền hạn, hỗ trợ các dịch vụ, thăm hỏi, lấy ý kiến cư dân/khách hàng về chất lượng phục vụ của BQLTN/Nhà thầu dịch vụ.

+ Quản lý khu vực sảnh tòa nhà (Sảnh Lễ tân), khu vực tiếp đón khách

+ Hỗ trợ cư dân/ khách thuê các dịch vụ cộng thêm tại tòa nhà (nếu có)

+ Hỗ trợ các bộ phận trong BQL.

+ Triển khai thực hiện các quy trình, biểu mẫu theo quy định.

+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính cho cư dân/ khách hàng

+ Các công việc khác do Quản lý giao

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp trung cấp.

+ Anh văn giao tiếp cơ bản.

+ Độ tuổi: 22 - 40.

+ Ưu tiên nữ.

+ Có hiểu biết về quản lý vận hành tòa nhà là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được thỏa thuận mức lương theo năng lực.

+ Luôn được đào tạo nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

+ Môi trường làm việc năng động, tương trợ nhau, Cơ hội thăng tiến cao.

+ Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi: lương tháng 13, thưởng KPI cuối năm, bảo hiểm, thưởng lễ tết, thăm hỏi, hiếu hỷ, sinh nhật, khám sức khỏe,...

+ Team building tổ chức hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

