Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế phác thảo

Nghiên cứu, đưa ra các bản vẽ phác thảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Thiết kế chi tiết.

Đệ trình bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

2. Bóc tách và quản lý vật tư thi công cơ khí

Bóc tách vật tư thi công.

Đệ trình khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Kiểm tra số lượng và chất lượng đầu vào của vật tư.

Kiểm soát vật tư trong quá trình thi công.

3. Thi công cơ khí

Xây dựng phương án thi công phù hợp.

Lập tiến độ thi công chi tiết.

Triển khai công việc lắp đặt và điều phối công việc.

Cùng nhà máy rà soát, đánh giá chất lượng từng hạng mục.

Báo các các sự cố rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ.

Thực hiện báo cáo công việc công trường.

4. Quản lý nhà thầu

Tổ chức kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị đầu vào của dự án.

Phối hợp với Nhà Thầu, Nhà Máy chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận máy.

Phối hợp các bộ phận và NCC kiểm tra chất lượng.

Điều phối công việc công trường.

Văn Phòng tại Hoàng Diệu, Quận 4 nhưng làm việc theo dự án chủ yếu tại Nhà máy (Bình Dương/ Hưng Yên/ Gia Lai)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.

Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm về triển khai các dự án lắp đặt dây chuyền chế biến ngành thực phẩm lỏng.

Có kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát nhân lực thi công các dự án.

Có kinh nghiệm thiết kế các loại bồn và một số thiết bị ngành thực phẩm lỏng.

Kiến thức tốt về thiết bị trong ngành thực phẩm lỏng.

Khả năng sử dụng các phần mềm CAD, INVENTOR.

Đọc hiểu tốt bản vẽ cơ khí.

Ham học hỏi, mở rộng, sẵn sàng lắng nghe

Kỹ năng mềm tốt, linh hoạt trong cách xử lý vấn đề

Chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương

Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí

Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm

Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

