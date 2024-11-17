Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Kỹ sư cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết kế phác thảo
Nghiên cứu, đưa ra các bản vẽ phác thảo theo yêu cầu kỹ thuật.
Thiết kế chi tiết.
Đệ trình bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật.
2. Bóc tách và quản lý vật tư thi công cơ khí
Bóc tách vật tư thi công.
Đệ trình khối lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật.
Kiểm tra số lượng và chất lượng đầu vào của vật tư.
Kiểm soát vật tư trong quá trình thi công.
3. Thi công cơ khí
Xây dựng phương án thi công phù hợp.
Lập tiến độ thi công chi tiết.
Triển khai công việc lắp đặt và điều phối công việc.
Cùng nhà máy rà soát, đánh giá chất lượng từng hạng mục.
Báo các các sự cố rủi ro ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ.
Thực hiện báo cáo công việc công trường.
4. Quản lý nhà thầu
Tổ chức kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị đầu vào của dự án.
Phối hợp với Nhà Thầu, Nhà Máy chuẩn bị mặt bằng tiếp nhận máy.
Phối hợp các bộ phận và NCC kiểm tra chất lượng.
Điều phối công việc công trường.
Văn Phòng tại Hoàng Diệu, Quận 4 nhưng làm việc theo dự án chủ yếu tại Nhà máy (Bình Dương/ Hưng Yên/ Gia Lai)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí.
Có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm về triển khai các dự án lắp đặt dây chuyền chế biến ngành thực phẩm lỏng.
Có kinh nghiệm trong việc quản lý, giám sát nhân lực thi công các dự án.
Có kinh nghiệm thiết kế các loại bồn và một số thiết bị ngành thực phẩm lỏng.
Kiến thức tốt về thiết bị trong ngành thực phẩm lỏng.
Khả năng sử dụng các phần mềm CAD, INVENTOR.
Đọc hiểu tốt bản vẽ cơ khí.
Ham học hỏi, mở rộng, sẵn sàng lắng nghe
Kỹ năng mềm tốt, linh hoạt trong cách xử lý vấn đề
Chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương
Công ty hỗ trợ gói BH tai nạn hoàn toàn miễn phí
Thưởng tháng 13, thưởng KPI cuối năm
Thưởng quà vào dịp sinh nhật, lễ, tết,...
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi
17 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

