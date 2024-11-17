Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TP Tây Ninh ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1.1/ Thực hiện chăm sóc khách hàng và đại lý:
Thăm hỏi khách hàng định kỳ
Theo dõi, cập nhật tình hình bán hàng của khách hàng
Thuyết phục khách hàng đặt hàng
Hỗ trợ khách hàng trưng bày, hình ảnh bảng hiệu
Phổ biến chương trình khuyến mãi, thông tin sản phẩm mới đến khách hàng
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến hoạt động bán hàng
Quản lý tình hình công nợ của khách hàng
1.2/ Phát triển khách hàng mới:
Khảo sát thị trường thu thập thông tin khách hàng, đối thủ, nắm bắt nhu cầu thị trường
Tiếp cận, thuyết phục khách hàng, phổ biến chính sách công ty đến khách hàng/ Khu vực làm việc:
/ Khu vực làm việc:
2/ Khu vực làm việc cụ thể:
2.1/ Hà Nội (base chính):
Hà Nội 1: 1/3 Hà Nội + Bắc Giang + Bắc Ninh ( công tác tỉnh từ 2 lần/ tháng, mỗi lần đi từ 2-3 ngày, còn lại đi trong Hà Nội)
Hà Nội 2: 1/3 Hà Nội + Hòa Bình + Vĩnh Phúc ( công tác tỉnh từ 2 lần/ tháng, mỗi lần đi từ 2-3 ngày, còn lại đi trong Hà Nội)
2.2/ Nghệ An (base chính):
Nghệ An: + Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định (công tác tỉnh ngoài Nghệ An từ 2-3 lần/ tháng, mỗi lần đi 2-3 ngày)
2.3/ Bình Dương (base chính):
Bình Dương: + Tây Ninh, Bình Phước
2.4/ Hồ Chí Minh:
HCM chia làm 4 Khu vực: mỗi khu vực cover từ 5-6 quận. Ứng viên sẽ được trao đổi về khu vực còn trống từ HR

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 20-33, có khả năng đi công tác tỉnh, di chuyển thường xuyên ngoài thị trường
Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực ngành hàng FMCG, Công nghiệp, Gia dụng, Tiêu dùng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10 - 15tr (bao gồm: Lương căn bản + Thưởng doanh số); Công tác phí được chi trả riêng theo thực tế công tác (bao gồm: Xăng xe, ăn trong ngày, lưu trú); + Thưởng quý
Chính sách công tác phí, khám sức khỏe hằng năm. du lịch hàng năm
Lương tháng 13 và thưởng kinh doanh theo hoạt động công ty
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y Tế, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn
Tham gia các chương trình đào tạo về kiến thức sản phẩm, chuyên môn và kỹ năng
Môi trường thân thiện, năng động, có sự hỗ trợ thường xuyên từ quản lý trực tiếp và cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

CÔNG TY TNHH TM & SX NỆM MOUSSE LIÊN Á

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 181 Nguyễn Văn Trỗi, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

