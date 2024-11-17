Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 27a Lê Hồng Phong - Phường Phú Lợi, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chào đón khách hàng và đối tác:

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến công ty, đảm bảo sự chuyên nghiệp và nhiệt tình.

Cung cấp thông tin cơ bản về công ty và chỉ dẫn khách hàng đến đúng phòng ban, bộ phận.

Quản lý cuộc gọi và thư từ:

Tiếp nhận và chuyển giao các cuộc gọi, email, thư tín từ khách hàng, đối tác và các phòng ban.

Đảm bảo thông tin được truyền đạt chính xác và kịp thời.

Quản lý tài liệu và hồ sơ:

Lưu trữ và quản lý các tài liệu hành chính, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, bảo mật thông tin.

Thu chi nội bộ trong nha khoa.

Tính lương hàng tháng.

Cập nhật, theo dõi các thông tin liên quan đến nhân sự, khách hàng, đối tác.

Quản lý văn phòng phẩm và vật tư:

Theo dõi và duy trì các vật tư văn phòng, đặt mua thêm khi cần thiết.

Đảm bảo khu vực làm việc luôn gọn gàng, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu:

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có yêu cầu về công việc hành chính.

Đảm bảo hoạt động văn phòng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc: Nữ độ tuổi từ 22 - 32 tuổi

Yêu cầu công việc:

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành liên quan đến Quản trị Văn phòng, Hành chính, Kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí lễ tân, hành chính ít nhất 6 tháng – 1 năm (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường doanh nghiệp).

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng ứng xử linh hoạt, tạo dựng ấn tượng tốt với khách hàng, đối tác.

Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức công việc và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Yêu cầu khác:

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Sự cẩn thận, tỉ mỉ, và tính kỷ luật cao.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, và sẵn sàng hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA Thì Được Hưởng Những Gì

Cam kết và Quyền lợi:

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 vnd/tháng

Môi trường làm việc:

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong công ty.

Chế độ đãi ngộ:

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Các chế độ phúc lợi khác (nghỉ lễ, nghỉ Tết, du lịch, team-building...).

Đào tạo và phát triển:

Được đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng hành chính, lễ tân và văn phòng phẩm.

Tham gia các chương trình huấn luyện, phát triển kỹ năng và nâng cao năng lực.

Thời gian làm việc : 8h-19h30 ( chủ nhật làm tới 18h ) . Nghỉ 2 ngày / 1 tháng

Thời gian làm việc :

Mức lương: 8.000.000 – 10.000.000 vnd/tháng tùy năng lực (có thể hơn, trao đổi thêm khi pv)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin