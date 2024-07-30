Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
- Hà Nội: Toà CT1, khu X2, đường Trần Hoà, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ, đóng góp ý kiến, tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý các dự án và triển khai chiến lược kinh doanh
Tổ chức, điều phối lịch trình làm việc, họp mặt và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với các đối tác Trung Quốc
Theo dõi, thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Kinh doanh
Quản lý đầu mối các đối tác, ký các cam kết hợp tác, theo dõi làm hợp đồng mua bán dựa trên phát sinh thực tế
Sắp xếp hỗ trợ và lên phương án tổ chức các chương trình họp, hội nghị, hội thảo
Chuẩn bị nội dung, tài liệu thông tin cần thiết theo yêu cầu để Ban Giám đốc điều hành các cuộc họp nội bộ công ty
Đầu mối liên kết với các đối tác, phòng ban và Giám đốc
Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh
Quản lý thông tin và xử lý các yêu cầu với sự linh hoạt và chính xác tuyệt đối
Phiên dịch trong các buổi họp, trao đổi với đối tác Trung Quốc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Đối ngoại, Kinh tế, Tài chính,...
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trao đổi, làm việc với các đối tác Trung Quốc. Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về thủ tục hành chính, làm việc với khu công nghiệp, các thủ tục XNK
Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung
Thành thạo tin học văn phòng, internet, Email, phần mềm quản trị
Nhanh nhẹn, cẩn thận
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Kỹ năng xử lý tình huống
Có khả năng tham mưu, phân tích và ra quyết định
Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Tư duy logic, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong công việc
Có thể đi công tác trong nước và nước ngoài theo tính chất công việc
Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 15.000.000 vnđ - 18.000.000 vnđ (Deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc)
- Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác theo HQKD của Công ty
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN,...
Tham gia các hoạt động ngoại khoá, đào tạo nâng cao năng lực
Vai trò Leader trong các dự án ngắn hạn và dài hạn của Công ty
Có cơ hội làm việc với các tổ chức và các doanh nghiệp hàng đầu tại Đức,...
Môi trường năng động, trẻ trung
Được cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
