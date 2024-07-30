Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ, đóng góp ý kiến, tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý các dự án và triển khai chiến lược kinh doanh

Tổ chức, điều phối lịch trình làm việc, họp mặt và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với các đối tác Trung Quốc

Theo dõi, thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Kinh doanh

Quản lý đầu mối các đối tác, ký các cam kết hợp tác, theo dõi làm hợp đồng mua bán dựa trên phát sinh thực tế

Sắp xếp hỗ trợ và lên phương án tổ chức các chương trình họp, hội nghị, hội thảo

Chuẩn bị nội dung, tài liệu thông tin cần thiết theo yêu cầu để Ban Giám đốc điều hành các cuộc họp nội bộ công ty

Đầu mối liên kết với các đối tác, phòng ban và Giám đốc

Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh

Quản lý thông tin và xử lý các yêu cầu với sự linh hoạt và chính xác tuyệt đối

Phiên dịch trong các buổi họp, trao đổi với đối tác Trung Quốc