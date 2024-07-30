Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức
Ngày đăng tuyển: 30/07/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà CT1, khu X2, đường Trần Hoà, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

  • Hỗ trợ, đóng góp ý kiến, tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản lý các dự án và triển khai chiến lược kinh doanh 

  • Tổ chức, điều phối lịch trình làm việc, họp mặt và duy trì mối quan hệ chuyên nghiệp với các đối tác Trung Quốc

  • Theo dõi, thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa phục vụ Kinh doanh

  • Quản lý đầu mối các đối tác, ký các cam kết hợp tác, theo dõi làm hợp đồng mua bán dựa trên phát sinh thực tế

  • Sắp xếp hỗ trợ và lên phương án tổ chức các chương trình họp, hội nghị, hội thảo

  • Chuẩn bị nội dung, tài liệu thông tin cần thiết theo yêu cầu để Ban Giám đốc điều hành các cuộc họp nội bộ công ty

  •  Đầu mối liên kết với các đối tác, phòng ban và Giám đốc

  • Chuẩn bị tài liệu, báo cáo và phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh

  • Quản lý thông tin và xử lý các yêu cầu với sự linh hoạt và chính xác tuyệt đối

  •  Phiên dịch trong các buổi họp, trao đổi với đối tác Trung Quốc

  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Đối ngoại, Kinh tế, Tài chính,...

  • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong việc trao đổi, làm việc với các đối tác Trung Quốc. Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về thủ tục hành chính, làm việc với khu công nghiệp, các thủ tục XNK

  • Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung

  • Thành thạo tin học văn phòng, internet, Email, phần mềm quản trị

  • Nhanh nhẹn, cẩn thận

  • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán

  • Kỹ năng xử lý tình huống

  • Có khả năng tham mưu, phân tích và ra quyết định

  • Có tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

  • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

  • Tư duy logic, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong công việc

  • Có thể đi công tác trong nước và nước ngoài theo tính chất công việc

 

Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: Từ 15.000.000 vnđ - 18.000.000 vnđ (Deal lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm làm việc)

-     Thưởng tháng 13 và các khoản thưởng khác theo HQKD của Công ty

  • Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN,...

  • Tham gia các hoạt động ngoại khoá, đào tạo nâng cao năng lực 

  • Vai trò Leader trong các dự án ngắn hạn và dài hạn của Công ty

  •  Có cơ hội làm việc với các tổ chức và các doanh nghiệp hàng đầu tại Đức,...

  • Môi trường năng động, trẻ trung

  • Được cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện công việc

 

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Công ty Cổ phần Khát Vọng Việt Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

