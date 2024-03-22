Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 14 Ngõ 90 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 6 Triệu
- Gọi điện tư vấn dự án, chuyển nhượng căn hộ, nhà đất;
- Tiếp nhận hotline và phản hồi lại với khách hàng;
- Ký kết hợp đồng với khách hàng.
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng đầy đủ;
- Được thực chiến bán hàng, tư vấn và liên tục được đào tạo kỹ năng nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI