Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG XANH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Daeha Business Center; 360 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Phát triển kinh doanh mới: Chủ động tìm kiếm và ký kết hợp đồng với các khách hàng doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực tiêu thụ điện lớn (nhà máy, tòa nhà, chuỗi bán lẻ...).

Xây dựng chiến lược thị trường: Phối hợp cùng ban lãnh đạo để ưu tiên các ngành và khu vực, từ đó triển khai các chiến lược phù hợp.

Nghiên cứu & xây dựng quan hệ: Hiểu rõ nhu cầu thị trường, tiếp cận và duy trì quan hệ với các bên ra quyết định trong doanh nghiệp khách hàng.

Phát triển đối tác chiến lược: Mở rộng kênh phân phối, kết nối với các bên có thể tạo giá trị cộng hưởng cho sản phẩm.

Cải tiến liên tục: Đóng góp vào việc xây dựng quy trình bán hàng hiệu quả, theo dõi hiệu suất và đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/B2B sales, ưu tiên có nền tảng trong năng lượng, phần mềm hoặc công nghệ B2B SaaS.

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty startup, công nghệ, hoặc tổ chức có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Kỹ năng xây dựng quan hệ, đàm phán, và chốt deal với doanh nghiệp lớn.

Tư duy chiến lược, hướng tới kết quả, có khả năng làm việc độc lập cao.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc công nghệ thông tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG XANH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 40 – 50 triệu VNĐ / tháng

Cổ phần công ty (Equity): Trao đổi tùy theo năng lực & cam kết đồng hành

Được hưởng các chế độ theo luật lao động: ngày nghỉ, bảo hiểm xã hội, ..v..v.

Môi trường làm việc độc lập, tự chủ, giờ giấc linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG XANH VIỆT NAM

