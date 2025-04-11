Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Nhân viên mua hàng

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 87 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổng hợp nhu cầu của các bộ phận;
Tìm kiếm NCC;
Cung cấp hàng hóa đúng, đủ theo nhu cầu của các bộ phận trong công ty;
Theo dõi và thực hiện thanh toán hàng hóa cho NCC;
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của trưởng phòng;
Thực hiện đúng nội quy, quy định của công ty đối với Nhân viên Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trình độ chuyên môn: chuyên ngành liên quan đến Kinh tế
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt
Khả năng quan sát, đàm phán với Nhà cung cấp
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, nhanh nhạy.
Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Có ý chí cầu tiến.
Ngoại hình: ưa nhìn.
Giọng nói: dễ nghe, phát âm chuẩn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 87 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

