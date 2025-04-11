Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 87 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tổng hợp nhu cầu của các bộ phận;

Tìm kiếm NCC;

Cung cấp hàng hóa đúng, đủ theo nhu cầu của các bộ phận trong công ty;

Theo dõi và thực hiện thanh toán hàng hóa cho NCC;

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của trưởng phòng;

Thực hiện đúng nội quy, quy định của công ty đối với Nhân viên Công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Trình độ chuyên môn: chuyên ngành liên quan đến Kinh tế

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt

Khả năng quan sát, đàm phán với Nhà cung cấp

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Nhiệt tình, nhanh nhạy.

Đam mê, có trách nhiệm với công việc.

Có ý chí cầu tiến.

Ngoại hình: ưa nhìn.

Giọng nói: dễ nghe, phát âm chuẩn.

Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin