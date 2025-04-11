Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các video theo định hướng của dự án

Dựng và chỉnh sửa video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, video ngắn trên mạng xã hội, video khóa học online.

Cắt ghép, chỉnh màu, chèn hiệu ứng, âm thanh, phụ đề theo yêu cầu nội dung

Phối hợp với bộ phận nội dung và thiết kế để đảm bảo video truyền tải đúng thông điệp và hình ảnh thương hiệu

Đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành các sản phẩm video theo kế hoạch

Sản xuất video phục vụ các chiến dịch truyền thông hoặc đào tạo nội bộ.

Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00, thứ 2 – thứ 6

Nghỉ trưa: 12h00 – 13h30

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành dựng hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm edit video, sinh năm 99 - 2k3

Sử dụng thành thạo các công cụ như: Adobe Premiere Pro, CapCut, Adobe After Effects và các công cụ khác.

Tư duy sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Lương cứng 9.000.000 - 13.000.000

Thử việc: 85% lương chính thức

Được đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Du lịch 3 lần 1 năm, trong và ngoài nước (villa, team building, du lịch cuối năm)

Chế độ sinh nhật, lễ Tết: công ty sẽ tặng quà, tổ chức các ngày lễ như: 20/10, 08/03, Boy’s day, Trung thu, Noel

Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

