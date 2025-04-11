Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM
- Hà Nội: Căn 45, Louis 3, Louis City Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Kiểm soát giao dịch phát sinh hàng ngày
Rà soát số liệu các đầu TK, hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu. Đảm bảo số liệu được phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thơi. Tuân thủ đúng quy định luật và quy định của công ty.
Hạch toán các bút toán tổng hợp: phân bổ CCDC-TSCĐ; Các khoản vay; các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
Lập các tờ khai định kỳ; báo cáo quyết toán năm và BCTC cuối kỳ; Các báo cáo quản trị theo yêu cầu của BGĐ
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Lưu trữ và sắp xếp hồ sơ tuân thủ đúng quy định.
Các công việc khác theo sự phân công từ quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, dưới 35 tuổi.
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kế toán ở vị trí tương đương.
Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm. Có khả năng logic, diễn đạt, hiểu vấn đề nhanh.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán ( Thành thạo phần mềm Misa là một lợi thế).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương theo quy định của luật pháp. Thưởng ngày nghỉ lễ tết, thưởng lương tháng 13, thưởng đạt và vượt mục tiêu, thưởng khác theo quy định của công ty, du lịch hàng năm, đóng bảo hiểm theo quy định của luật pháp,..
Hỗ trợ kinh phí học tập, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MODERN LIGHT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI