Tuyển Kế toán thanh toán Công ty cổ phần Bkav làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kiểm tra, xử lý hóa đơn và thực hiện thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đối tác.

Theo dõi, ghi nhận giao dịch tài chính và cập nhật sổ sách kế toán.

Quản lý tài khoản thanh toán, phát hiện và xử lý sai sót kịp thời.

Lập báo cáo thanh toán định kỳ và theo dõi công nợ phải trả.

Ghi nhận chi phí sản xuất, quản lý kho và tối ưu hóa chi phí.

Hỗ trợ kiểm toán và thực hiện nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán.

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thanh toán.

Thành thạo MS Word, Excel và phần mềm kế toán Misa.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán thanh toán trong lĩnh vực sản xuất.

Có tinh thần cầu tiến, kỷ luật, trách nhiệm, nhiệt huyết, chăm chỉ, nhạy bén và trung thực.

Tại Công ty cổ phần Bkav Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET 8 triệu - 10 triệu + Thưởng hiệu suất + Phụ cấp theo vị trí/chức vụ.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 - 17h00; Riêng thứ 7 được nghỉ cách tuần. Vào tuần đi làm, thứ 7 làm từ 8h00 - 12h00.

Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BNN, không khấu trừ vào lương.

Chế độ nghỉ phép, ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.

Xét thưởng theo dự án, thưởng cuối năm theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hàng năm được xét duyệt tăng lương theo năng lực, trình độ chuyên môn.

Có các khoản phụ cấp khác: Phụ cấp ăn trưa, cấp phát chăn gối, hỗ trợ xăng xe, mừng đám cưới, thăm hỏi ốm đau thai sản, được tặng quà sinh nhật, khám sức khỏe định kỳ.

Tham gia vào các hoạt động văn hóa: Sinh nhật Công ty, tham gia vào hoạt động 1/6 và Trung thu (dành cho các bé là con của nhân viên).

