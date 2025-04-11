Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và phát triển backend services sử dụng PHP, Nodejs
Xây dựng và tối ưu hóa RESTful APIs cho ứng dụng mobile và web.
Phát triển và duy trì microservices cho việc xử lý và phân tích dữ liệu.
Tích hợp và triển khai các model ML/AI vào production.
Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu.
Xây dựng hệ thống xử lý real-time và batch processing.
Đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật của hệ thống.
Phối hợp với đội AI Engineering trong việc tối ưu hóa model deployment.
Có kinh nghiệm Golang, Python là 1 lợi thế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo PHP, Nodejs và các framework backend liên quan.
Kinh nghiệm sâu với SQL và NoSQL databases.
Kiến thức về microservices architecture.
Kinh nghiệm với message queues (RabbitMQ, Kafka).
Thành thạo Docker và container orchestration (Kubernetes).
Kinh nghiệm với cloud platforms (AWS/GCP/Azure).
Hiểu biết về ML/AI deployment và serving, bigdata
Kinh nghiệm với CI/CD và DevOps practices.
Hiểu biết cơ bản về HTML, CSS, JavaScript.
Khả năng xây dựng interfaces đơn giản cho admin dashboard.
Từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí backend
Kinh nghiệm làm việc với các dự án AI/ML là một lợi thế.
Hiểu biết về system design và performance optimization.
Kinh nghiệm với testing (unit tests, integration tests).
Kỹ năng debug và problem-solving xuất sắc.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13…
Ghi nhận sự đóng góp
thưởng phong phú, hấp dẫn
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.
.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa \"No Boss Just Leader\" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.
làm việc mình thích, thích việc mình làm
\"No Boss Just Leader\"
IAPPOTA.
Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
trao quyền
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…
Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)
Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5 Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

