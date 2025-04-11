Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
- Hà Nội: Số 56
- 57 đường 23 khu đô thị TP giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Tiếp nhận data từ bộ phận sales sau khi khách hàng đã nhận được hàng
Hướng dẫn khách sử dụng, đồng hành cùng khách trong suốt quá trình sử dụng Sản phẩm của công ty
Giải đáp, cung cấp cho khách hàng những giải pháp để thúc đẩy quá trình hiệu quả khi sử dụng sản phẩm
Thông tin đến khách hàng những chương trình khuyến mãi, chi ân theo từng chiến dịch của công ty
Tư vấn và chốt đơn
Báo cáo theo biểu mẫu công ty
Thực hiện các công việc khác theo quản lý giao
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính cá nhân
Có trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ.
Hoàn thành đúng và đủ công việc được giao
Nam/Nữ: 1997-2004
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp 100% data từ công ty, không cần tự đi kiếm khách hàng
Đơn sỉ được tính x3
Tỷ lệ khách hàng mua lại lên đến 70%
Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, ban hành bằng văn bản và được công khai, minh bạch
Môi trường trẻ, nhiệt huyết với 90% genZ.
Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định chung của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
