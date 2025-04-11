Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 56 - 57 đường 23 khu đô thị TP giao lưu, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận sales sau khi khách hàng đã nhận được hàng

Hướng dẫn khách sử dụng, đồng hành cùng khách trong suốt quá trình sử dụng Sản phẩm của công ty

Giải đáp, cung cấp cho khách hàng những giải pháp để thúc đẩy quá trình hiệu quả khi sử dụng sản phẩm

Thông tin đến khách hàng những chương trình khuyến mãi, chi ân theo từng chiến dịch của công ty

Tư vấn và chốt đơn

Báo cáo theo biểu mẫu công ty

Thực hiện các công việc khác theo quản lý giao

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng ( Không yêu cầu kinh nghiệm)

Có máy tính cá nhân

Có trách nhiệm, chủ động, chăm chỉ.

Hoàn thành đúng và đủ công việc được giao

Nam/Nữ: 1997-2004

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-30 triệu theo doanh số

Được cấp 100% data từ công ty, không cần tự đi kiếm khách hàng

Đơn sỉ được tính x3

Tỷ lệ khách hàng mua lại lên đến 70%

Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, ban hành bằng văn bản và được công khai, minh bạch

Môi trường trẻ, nhiệt huyết với 90% genZ.

Được hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC TÍN

