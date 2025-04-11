Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thương Mại Gicom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18 Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán hiện hành.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo chính xác và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Pivot Table, Vlookup,...) là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Thương Mại Gicom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000 - 15.000.000

Thưởng KPI: theo quy định

Phụ cấp ăn trưa: 40.000 VND/ngày

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Thương Mại Gicom

