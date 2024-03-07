Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Công Ty CP BĐS INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tìm kiếm và tiếp cận và tư vấn giải pháp Qr code tới các khách hàng cá nhân kinh doanh/hộ kinh doanh bán lẻ/ doanh nghiệp
- Lập kế hoạch khai thác thị trường Hộ kinh doanh trên địa bàn.
- Thống kê dữ liệu và cập nhật thông tin trạng thái khách hàng trong khu vực được phân bổ
- Quản lý/ thực hiện tương tác/ chăm sóc khách hàng thúc đẩy giao dịch
- Phát triển các ý tưởng và phương án kinh doanh
- Hỗ trợ các thắc mắc của Khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học (Ưu tiên chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh doanh...) hoặc Sinh viên đang chờ bằng Tốt nghiệp.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Nhanh nhẹn, Chịu được áp lực công việc, Có khả năng thuyết phục tốt, tư duy bán hàng
- Có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc cần di chuyển nhiề
Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản : 9 triệu/tháng + thưởng doanh số theo năng lực (Max 9tr)
- Tổng thu nhập có thể lên đến 18tr/ tháng
- Địa điểm làm việc được phân công theo khu vực sinh sống
- Được đào tạo theo quy trình bài bản và chuyên nghiệp
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn tại Ngân Hàng
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Ký hợp đồng dich vụ 6 tháng với Tech sau đó nếu đạt KPIs lên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE
