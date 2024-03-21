Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty CP BĐS INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Tòa Nhà CT4 VIMECO, Đường Tú Mỡ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến phần hành kế toán đúng chuẩn mực kế toán
- Theo dõi kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả
- Khớp sổ ngân hàng, theo dõi hàng tồn kho.
- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, đóng sổ sách, lưu trữ chứng từ hàng tháng.
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Tuổi từ 22 - 30
- Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành: Kế Toán, Tài chính, ....
- Có kinh nghiệm Bất động sản từ 1 năm trở lên và ở vị trí tương đương
- Tin học thành thạo
- Có khả năng phân tích, triển khai và đo lường báo cáo và lập kế hoạch
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán: Misa
- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm
- ƯU TIÊN ĐÃ LÀM TRONG CÁC CÔNG TY VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.
Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương CB: 10.000.000 - 12.000.000tr/tháng
- Phụ cấp tiền ăn + Tiền gửi xe + thưởng + Hoa hồng
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc,
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP BĐS INDOCHINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
