Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Panda English Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Panda English Center
Ngày đăng tuyển: 18/03/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Panda English Center

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Panda English Center

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 181B Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

  1. Nhiệm vụ cụ thể:
  • Quản lý bộ nhận diện Công ty, bộ nhận diện thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm.
  • Quản lý team marketing từ kế hoạch đào tạo, quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát KPI và đánh giá hiệu suất.
  • Hoạch định và phát triển các chiến lược marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, quảng cáo, sự kiện...
  • Quản lý và giám sát các tài khoản social media, các chiến dịch performance theo KPI của công ty.
  • Quản lý và cải thiện các nội dung truyền thông online, hiểu và đánh giá được hiệu quả từ SEO và Google Analytics.
  • Nắm bắt nhu cầu, sự cạnh tranh trên thị trường và dự đoán xu hướng thị trường, từ đó chủ động hành động nhằm tăng phân khúc thị trường.
  • Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...
  • Quản lý tài chính tổng thể và từng giai đoạn của các chiến lược, dự án, hoạt động liên quan đến Marketing.
  • Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.
  • Thực hiện các công việc theo sự phân công của Ban giám đốc, Ban lãnh đạo.

2.Quy trình, công việc có liên quan:

  • Quy trình lên kế hoạch Marketing theo tháng / Quý / Năm.
  • Quy trình thiết kế các ấn phẩm Online & Offline, Trade Marketing.
  • Quy trình chụp ảnh sản phẩm, ảnh sự kiện, truyền thông.
  • Quy trình xử lý thông tin từ Web, Fanpage, Zalo, Email.
  • Quy trình đối ngoại với các cơ quan thông tấn, báo chí.
  • Quy trình in ấn, thi công.
  • Quy trình tổ chức sự kiện.
  • Quy trình Chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo Ads.
  • Quy trình viết content social, tin tức website, báo chí.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  1. Yêu cầu hàng đầu: 
  • Trình độ/kiến thức: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, ưu tiên chuyên ngành Marketing.
  • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm đảm nhận vị trí tương đương
  • Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm chạy quảng cáo facebook, tiktok
  • Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty giáo dục

2. Các yêu cầu chuyên môn:

  • Am hiểu về các kiến thức, công cụ marketing
  • Am hiểu về nhận diện, thương hiệu.
  • Có kiến thức về Digital Marketing cập nhập các xu hướng mới của ngành.
  • Thông thạo các công cụ quảng cáo Facebook, SEO, Email Marketing, Display Ads...
  • Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
  • Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất.

3. Các yêu cầu khác:

  • Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đàm phán và thuyết phục.
  • Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực.
  • Kỹ năng đào tạo, training các thành viên trong đội.
  • Kỹ năng lập kế hoạch, mục tiêu và quản lý thời gian.
  • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Panda English Center Thì Được Hưởng Những Gì

  • Lương cứng: 10-15 triệu +%KPI + thưởng (có thể deal lương tùy theo kinh nghiệm, năng lực)
  • Review tăng lương 6-12 tháng theo thời gian gắn bó.
  • Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng từ các chương trình thi đua của công ty.
  • Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
  • Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
  • Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...
  • Được tham gia các buổi team building, bonding, các sự kiện tri ân nhân viên công ty,...
  • Được đào tạo tư duy, kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, phân tích tình huống, giải quyết vấn đề, tin học văn phòng, kỹ năng làm việc nhóm...)
  • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng.
  • Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Panda English Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Panda English Center

Panda English Center

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 72 Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

