Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- LÔ CN6, KHU CN LỘC SƠN, PHƯỜNG LỘC SƠN,Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Làm giờ HC từ 7:30 – 16:30 hàng ngày từ T2 đến T7, CN và các ngày lễ nghỉ theo Luật Lao động.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Thu thập và xử lý dữ liệu: Thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ các chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày. Cập nhật các dữ liệu khác liên quan đến quỹ, tài khoản…
Lập các phiếu: Tạo các phiếu thu - chi, phiếu xuất - nhập kho, hóa đơn bán hàng..v.v. ngay khi có nhu cầu, để tránh tình trạng chậm trễ và thiếu sót.
Kiểm tra tính hợp lệ: Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hóa đơn trước khi nhập vào sổ sách kế toán.
Quản lý công nợ: Theo dõi và quản lý công nợ của bên thứ ba như nhà cung cấp, đại lý, chi nhánh hay khách hàng..v.v.
Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.
Kiểm tra chứng từ:Rà soát lại các hóa đơn, chứng từ để lập tờ khai thuế và báo cáo tài chính theo quý.
Kiểm kê và đối soát:Tiến hành kiểm kê, đối soát các chứng từ, hóa đơn, hạch toán để đảm bảo sự chính xác và tránh thiếu sót. Kiểm tra các sổ sách, quỹ doanh nghiệp, các loại công nợ..v.v. cũng được kiểm tra và đối chiếu lại định kỳ.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong công ty thuộc mô hình sản xuất.
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo và các phần mềm kế toán chuyên dụng.
Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, trách nhiệm,...
Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 12tr trở lên.
Sau thử việc sẽ nhận vô chính thức và làm việc lâu dài, ổn định.
Thưởng: Theo KPI và theo tình hình kinh doanh của công ty hàng tháng/ năm, được xem xét tăng lương hàng năm.Lương tháng 13 và thưởng cuối năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định.
Được trang bị BHLĐ, công cụ, dụng cụ đầy đủ trong quá trình làm việc.
Được hưởng phúc lợi, phép năm, lễ tết theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động dã ngoại, trung thu, 20/10, sinh nhật, Team building, Year End Party, vvv...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HIGH TECH PHARMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LÔ CN6, KHU CÔNG NGHIỆP LỘC SƠN, PHƯỜNG LỘC SƠN, THÀNH PHỐ BẢO LÔC, TỈNH LÂM ĐỒNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

