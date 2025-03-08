Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Chúng tôi không chỉ muốn nhân viên ăn no mà còn phải ăn ngon; - Thưởng 2% doanh thu trước thuế; - Xét đánh giá tăng lương theo KPIs hàng tháng và tăng lương 5% hàng năm. - Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng. - Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...); - Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đăng, Đại học. Ưu tiên bằng cử nhân về quản lý hoặc quản trị kinh doanh, tiếp thị, truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (lĩnh vực du lịch, nhà hàng - khạch sạn)

- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý doanh nghiệp.

- Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề, teamwork, tổ chức sắp xếp công việc, làm việc với áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN

