Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
- Lâm Đồng: Chúng tôi không chỉ muốn nhân viên ăn no mà còn phải ăn ngon;
- Thưởng 2% doanh thu trước thuế;
- Xét đánh giá tăng lương theo KPIs hàng tháng và tăng lương 5% hàng năm.
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được tham gia các hoạt động chung của công ty (du lịch, team building, sự kiện...);
- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ...
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhân sự:
Quản lý công việc kinh doanh:
Nghiên cứu và quản lý khách hàng:
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (lĩnh vực du lịch, nhà hàng - khạch sạn)
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý doanh nghiệp.
- Kỹ năng: Giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề, teamwork, tổ chức sắp xếp công việc, làm việc với áp lực cao.
Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
