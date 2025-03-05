Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật). Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật. Môi trường làm việc trẻ trung, thích hợp cho bạn nào thích làm công việc xoay ca. Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc., Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc

Bán hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom

Sắp xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ

Nhận hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá

Thanh toán hoá đơn cho khách hàng

Làm phiếu xuất nhập hàng hoá

Đảm bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng

Trực tiếp làm việc với quản lý bán hàng và Phòng kế toán

Làm báo cáo kết ca chuyển ca

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ độ tuổi 20-35 tuổi, có kinh nghiệm tại các siêu thị vừa và nhỏ hoặc bán hàng tại các cửa hàng thời trang, gia dụng, điện tử sẽ là một lợi thế

Sinh viên đã học xong, không vướng bận việc học

Thích công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng

Tự tin giao tiếp

Chịu khó, siêng năng

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

