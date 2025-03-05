Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật). Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật. Môi trường làm việc trẻ trung, thích hợp cho bạn nào thích làm công việc xoay ca. Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc., Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Bán hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom
Sắp xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ
Nhận hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá
Thanh toán hoá đơn cho khách hàng
Làm phiếu xuất nhập hàng hoá
Đảm bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng
Trực tiếp làm việc với quản lý bán hàng và Phòng kế toán
Làm báo cáo kết ca chuyển ca

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi 20-35 tuổi, có kinh nghiệm tại các siêu thị vừa và nhỏ hoặc bán hàng tại các cửa hàng thời trang, gia dụng, điện tử sẽ là một lợi thế
Sinh viên đã học xong, không vướng bận việc học
Thích công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng
Tự tin giao tiếp
Chịu khó, siêng năng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 104 Đường số 1, KDC Cityland, Phường 1, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

