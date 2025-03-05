Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
- Lâm Đồng: Tham gia các hoạt động sinh hoạt tập thể, teambuilding cùng Công ty (Du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật). Hưởng đầy đủ lương thưởng tháng 13, lễ, tết, sinh nhật. Môi trường làm việc trẻ trung, thích hợp cho bạn nào thích làm công việc xoay ca. Được đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc., Huyện Đức Trọng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Bán hàng, chăm sóc và tư vấn cho khách hàng đến showroom
Sắp xếp, kiểm tra hàng hoá trên quầy kệ
Nhận hàng, kiểm tra hàng theo chứng từ NCC, kiểm tra hình thức hàng hoá
Thanh toán hoá đơn cho khách hàng
Làm phiếu xuất nhập hàng hoá
Đảm bảo đúng quy chuẩn về hình ảnh và tác phong phục vụ tại cửa hàng
Trực tiếp làm việc với quản lý bán hàng và Phòng kế toán
Làm báo cáo kết ca chuyển ca
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đã học xong, không vướng bận việc học
Thích công việc dịch vụ, tư vấn chăm sóc khách hàng
Tự tin giao tiếp
Chịu khó, siêng năng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỆM VẠN XUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
